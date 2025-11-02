En el Semáforo de este domingo 2 de noviembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, se realizará en Lima una réplica de CADE Universitario, evento gratuito que reunirá a destacados empresarios y académicos, ampliando espacios de reflexión democrática entre estudiantes. Segundo, el avión presidencial despegó hacia Jamaica con ayuda humanitaria para repatriar 32 peruanos varados tras el huracán Melissa, reforzando la solidaridad regional. Finalmente, la Primera Sala Constitucional rechazó acatar la resolución del TC sobre el caso del partido Unidad Popular, constituyendo un precedente peligroso para la intangibilidad electoral del 2026.

🟢 PRIMERA RÉPLICA DE CADE UNIVERSITARIO EN LIMA

Mañana se realizará por primera vez en Lima una réplica de CADE Universitario en el coliseo Mariscal Cáceres de Chorrillos. El evento gratuito, de 2:00 p.m. a 7:00 p.m., reunirá a destacados empresarios, académicos y especialistas como Gonzalo Galdos, Martín Tanaka, Waldo Mendoza y Rolando Arellano. Esta iniciativa es positiva porque amplía el acceso a espacios de reflexión democrática, impulsando liderazgo y valores cívicos entre estudiantes de universidades públicas y privadas.

🟢 AYUDA TRAS HURACÁN

El avión presidencial despegó la madrugada del 1 de noviembre rumbo a Jamaica, con más de dos toneladas de ayuda humanitaria y con la tarea de facilitar la repatriación de 32 peruanos varados. La decisión del presidente José Jerí responde a la emergencia crítica tras el huracán Melissa, que devastó la infraestructura jamaiquina. Esta acción es positiva porque prioriza la protección de ciudadanos peruanos y, además, ayuda a un país afectado por las inclemencias del referido huracán, lo que refuerza la solidaridad regional del Perú.

🔴 PELIGROSO DESACATO

La Primera Sala Constitucional del Poder Judicial rechazó acatar la resolución del TC que ordenaba suspender el caso del partido Unidad Popular de Duberlí Rodríguez y declaró “improcedente” la solicitud del JNE. Este desacato es grave: el TC había dictaminado que ningún fallo judicial puede alterar el cronograma electoral por vulnerar la intangibilidad del calendario de elecciones del 2026. Los magistrados argumentaron que la independencia judicial les permite continuar el proceso. Este hecho es un peligroso precedente con miras a la intangibilidad del cronograma electoral.