Lima exhibe obras del Prado en el pasaje Santa Rosa, ceramistas peruanos se capacitan en Valencia y arroceros de Arequipa bloquean Panamericana Sur

En el Semáforo de este martes 26 de mayo, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, “El Museo del Prado en Lima” presenta 38 reproducciones de obras europeas en el pasaje Santa Rosa, con ingreso libre hasta el 31 de julio. Segundo, ceramistas de Chulucanas y La Encantada viajaron a Valencia para capacitarse y fortalecer la proyección internacional de la cerámica piurana. Finalmente, arroceros de Arequipa protestaron en la Panamericana Sur por la crisis del sector y exigieron respuestas del gobierno.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢MUSEO DEL PRADO EN CALLES DEL CENTRO DE LIMA

La exposición “El Museo del Prado en Lima” transforma el pasaje Santa Rosa en una galería al aire libre con 38 reproducciones de obras maestras europeas. La muestra acerca a los limeños a artistas como Velázquez, Goya y Rembrandt, resaltando además el vínculo histórico entre el arte español y la pintura virreinal peruana. También destaca la influencia de la Escuela Cusqueña y el intercambio cultural entre ambos continentes. La exhibición es gratuita y estará disponible hasta el 31 de julio en el Cercado de Lima.

🟢CERAMISTAS PERUANOS EN VALENCIA

Seis artesanos de Chulucanas y La Encantada participaron en una pasantía en Valencia, España, para fortalecer la innovación y competitividad de la cerámica piurana, y capacitarse en tecnología digital y nuevas tendencias de diseño y comercialización artesanal. La iniciativa forma parte del proyecto Chulucanas, que busca preservar esta tradición ancestral. La experiencia permitió identificar oportunidades de acceso a mercados internacionales y promover el relevo generacional entre los ceramistas.

🔴AGRICULTORES EXIGEN GARANTÍAS

Productores de arroz de Arequipa arrojaron sacos del cereal en la Panamericana Sur tras denunciar el incumplimiento del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego a acuerdos para atender la crisis del sector. Exigen medidas frente a la caída de precios y el ingreso de arroz importado, que afecta sus ingresos. La manifestación generó bloqueo parcial de la vía y tensión con las autoridades. Los dirigentes advirtieron que continuarán las protestas si el gobierno no ofrece soluciones concretas al problema agrario.