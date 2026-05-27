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Lima exhibe obras del Prado en el pasaje Santa Rosa, ceramistas peruanos se capacitan en Valencia y arroceros de Arequipa bloquean Panamericana Sur

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este miércoles 27 de mayo.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

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    El presidenta del Comité de Arroceros del valle de Majes detalló que ya se había llegado a un acuerdo con Midagri para suspender las importaciones de arroz por tres meses; sin embargo, ese compromiso no fue cumplido. Foto: captura Facebook/composición GEC
    El presidenta del Comité de Arroceros del valle de Majes detalló que ya se había llegado a un acuerdo con Midagri para suspender las importaciones de arroz por tres meses; sin embargo, ese compromiso no fue cumplido. Foto: captura Facebook/composición GEC

    En el Semáforo de este martes 26 de mayo, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, “El Museo del Prado en Lima” presenta 38 reproducciones de obras europeas en el pasaje Santa Rosa, con ingreso libre hasta el 31 de julio. Segundo, ceramistas de Chulucanas y La Encantada viajaron a Valencia para capacitarse y fortalecer la proyección internacional de la cerámica piurana. Finalmente, arroceros de Arequipa protestaron en la Panamericana Sur por la crisis del sector y exigieron respuestas del gobierno.

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