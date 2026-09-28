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Lima gris y endeudada

“La pregunta incómoda: ¿quién gana? [...]. Gana la narrativa de la obra prometida, que se cobra hoy en titulares y se paga mañana en cuotas”.

    Fernando Cáceres Freyre
    Por

    Director Ejecutivo de Síntesis Instituto

    Klever Espinoza
    Por

    Socio de KERZ y vocero de Saca Tu Cuenta

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Imagínese que usted pide prestado al 10% anual para construir una casa que todavía no ha diseñado, deja casi todo el dinero en el banco a una tasa bastante menor y compromete seis de cada diez soles de su sueldo durante 20 años. Ningún asesor sensato se lo recomendaría. La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) lleva tres años haciéndolo.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.