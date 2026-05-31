El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Añadir El Comercio como fuente preferida en

Lo peor de los candidatos

“No podemos dejar la vigilancia ciudadana para los próximos cinco años”.

    Federico Salazar
    Por

    Periodista

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    Roberto Sánchez quiere alinearnos con Cuba, Nicaragua, Venezuela y México, entre otros.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.