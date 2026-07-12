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Lo que falta y lo que sobra

“La excesiva burocracia no solo desperdicia recursos públicos y genera corrupción, sino que representa un obstáculo muchas veces injustificado para la inversión privada”.

    Adriana Tudela
    Por

    Congresista de Avanza País

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Burocracia
    Burocracia

    Keiko Fujimori ha designado las comisiones que se harán cargo de la transferencia de las distintas carteras ministeriales. El objetivo de este proceso es diagnosticar la situación de cada sector e identificar las prioridades de la próxima gestión. Sin embargo, ese diagnóstico no solo debería considerar lo que hay y lo que falta, sino también aquello que sobra.

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