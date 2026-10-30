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Los 100 días del Congreso

“Lo que prefiere omitir Jorge Nieto es que lo único que termina debilitando una posición política es no ser consecuente con ella”.

    Diana Seminario
    Por

    Periodista

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Si bien el foco de las evaluaciones por los 100 días de gestión suele centrarse en el desempeño del Poder Ejecutivo, es pertinente evaluar el desempeño del Congreso bicameral desde su reestreno en la democracia peruana.

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