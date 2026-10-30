Los 100 días del Congreso

Si bien el foco de las evaluaciones por los 100 días de gestión suele centrarse en el desempeño del Poder Ejecutivo, es pertinente evaluar el desempeño del Congreso bicameral desde su reestreno en la democracia peruana.

El centro del intercambio parlamentario en los últimos días ha sido el debate y posterior aprobación de la solicitud de facultades extraordinarias para legislar. Es precisamente esta contingencia la que ha definido el devenir del Congreso a poco de cumplirse los primeros 100 días de gestión.

Mientras que el inicio de las labores legislativas estuvo marcado por la composición de las mesas directivas de Diputados y Senadores, definida por la autodenominada coalición opositora, es esa misma alianza la que viene sufriendo evidentes grietas.

El conglomerado opositor que reunía a 74 diputados y 30 senadores obtuvo la presidencia de la Cámara de Diputados con Óscar Reto, del Partido del Buen Gobierno; fue esa mayoría en Diputados la que –por ejemplo– colocó a Gianinna Avendaño, de Juntos por el Perú, al frente de la Comisión de Constitución, y también la que presentó en tiempo récord mociones de interpelación contra los ministros del Interior, César Astudillo, y de Defensa, Rafael Belaunde.

Más allá de las escaramuzas propias del foro político por excelencia, estos 100 días nos han mostrado quién es quién en el grupo opositor conformado por Juntos por el Perú, el Partido del Buen Gobierno, Obras y Ahora Nación.

Juntos por el Perú ha cumplido su promesa de oponerse a toda iniciativa del Ejecutivo. Incluso propuso enviar al archivo el pedido de facultades, mientras que Ahora Nación, Obras y Buen Gobierno lograron consensuar con Renovación Popular 20 puntos del pedido de facultades.

Sin embargo, el quiebre de la coalición se dio en el voto en el Senado, cuando dos senadores del Buen Gobierno votaron a favor de la iniciativa del Ejecutivo. Lo mismo ocurrió con Obras, cuyos miembros apoyaron en mayoría las facultades.

El Buen Gobierno perdió a Jorge Gavidia, quien reveló las razones de su voto a favor, a contrapelo de la consigna de votar en abstención. Gavidia ha criticado a su otrora bancada, señalando que ha desvirtuado el centro, y consideró que la agrupación apunta más a la izquierda.

En Ahora Nación las cosas no son tan distintas. Los voceros de Diputados, César Holguín e Indira Huilca, han dejado sus responsabilidades por discrepancias internas.

Y como la mejor respuesta es el ataque, Jorge Nieto ha preferido la crítica a Gavidia: “No tuvimos unos filtros suficientemente exigentes para que se nos pasara una persona con estas dificultades”.

Lejos de una reflexión o un replanteamiento de sus acciones en el Legislativo que lo colocan más cercano a Juntos por el Perú que a sus propios ideales, el fundador y líder del Buen Gobierno prefiere alegar que en el interior del Congreso se estaría trabajando para debilitar a la oposición.

Lo que prefiere omitir Nieto es que lo único que termina debilitando una posición política es no ser consecuente a ella o, lo que es peor, “abstenerse” de defender una convicción.