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Los 1.826 días de Keiko Fujimori

“Las acciones y respuestas deben estar acordes a las altas expectativas fijadas. El cronómetro no para”.

    Diana Seminario
    Por

    Periodista

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    Resumen

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    Composición: El Comercio / Foto: Andina
    Composición: El Comercio / Foto: Andina

    La presidenta Keiko Fujimori pronunció el último martes su primer discurso como mandataria ante el Congreso de la República. Durante esta primera comparecencia, Fujimori optó por el pragmatismo antes que por el detalle, delineando lo que sería su gestión.

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