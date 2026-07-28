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Los aranceles otra vez

“El Gobierno Estadounidense no da ninguna explicación de cómo un país puede ser removido de la lista si mejora su comportamiento”.

    Ian Vásquez
    Por

    Vicepresidente de Estudios Internacionales del Cato Institute

    "¿Puede el presidente estadounidense erigir barreras comerciales tan extensas sin autorización del Congreso?". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "¿Puede el presidente estadounidense erigir barreras comerciales tan extensas sin autorización del Congreso?". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Una de las constantes de la presidencia de Donald Trump, cuya política exterior se ha caracterizado por su idiosincrasia volátil y falta de previsibilidad, es su creencia en el proteccionismo.

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