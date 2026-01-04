En el Semáforo de este domingo 4 de enero, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. El primero: una ordenanza de la Municipalidad Provincial de Satipo le dio derechos a las abejas amazónicas sin aguijón, cuyo ecosistema se ha visto afectado por actividades humanas en la selva peruana. El segundo tema: durante el año pasado se registraron 458 ataques contra periodistas y medios de comunicación en el Perú, de acuerdo con un reporte de la Asociación Nacional de Periodistas. Lo más preocupante es que cuatro periodistas fueron asesinados. El tercer tema: Carlos Miguel Morales Alarcón, líder de Carlos Miguel y Orquesta, que fue atacada por delincuentes el 1 de enero en Carabayllo, señaló que desde hace tres años recibe amenazas extorsivas.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 Los derechos de las abejas amazónicas sin aguijón

Desde hace unos meses, las abejas sin aguijón de la Amazonía peruana tienen derechos por una norma de la Municipalidad Provincial de Satipo (Junín). El objetivo de la Ordenanza Municipal 33-2025-CM es promover y declarar formalmente a estas abejas sin aguijón y a su hábitat como “sujetos de derechos”, los cuales son “intrínsecos y permanentes”. Estos insectos han enfrentado la destrucción de su ecosistema en la selva peruana por actividades humanas como la tala de los árboles.

🔴 Los ataques contra los periodistas y medios

Durante el 2025 se registraron 458 ataques contra periodistas y medios de comunicación en el Perú, según un reporte de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP). Los hechos incluyen el asesinato de cuatro periodistas (Gastón Medina, Raúl Celis, Fernando Núñez y Mitzar Castillejos), que hicieron del año pasado el “más letal para el ejercicio del periodismo en el presente siglo”. En el reporte se detectó que la mayoría de ataques, 217 del total, provino de funcionarios.

🔴 Orquesta recibe amenazas desde hace tres años

Carlos Miguel Morales Alarcón, líder de Carlos Miguel y Orquesta, señaló que desde hace tres años recibe amenazas extorsivas. Lo dijo luego del ataque con armas de fuego contra su grupo la noche del 1 de enero en el distrito de Carabayllo, que dejó a dos músicos heridos. Indicó que el ataque fue similar al sufrido por la orquesta Agua Marina en octubre pasado, que también dejó a músicos heridos. En marzo del 2025, Paul Flores, cantante de Armonía 10, murió por una bala recibida durante un ataque a la orquesta.