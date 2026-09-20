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Los fantasmas del LUM

“El mensaje que busca transmitir la muestra del LUM es que existía una equivalencia moral entre grupos terroristas y el Estado Peruano”.

    Adriana Tudela
    Por

    Abogada y excongresista

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    El Lugar de la Memoria alberga la historia de violencia ocurrida en el Perú entre los años 1980 y 2000. (Foto: Julio Reaño/ GEC)
    El Lugar de la Memoria alberga la historia de violencia ocurrida en el Perú entre los años 1980 y 2000. (Foto: Julio Reaño/ GEC)
    / Julio Reano

    La película “Gaslight” (1944) trata sobre un hombre que todas las noches atenuaba las luces de su casa a escondidas, haciéndole creer a su esposa que estaba alucinando el cambio de iluminación. Hoy, “gaslighting” se usa para identificar una forma de manipulación psicológica en la que una persona hace dudar a otra de su percepción de la realidad, distorsionando hechos sutil y reiteradamente.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.