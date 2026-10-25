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Los grandes ausentes en la ley MAPE

“El proyecto representa una oportunidad para ordenar una actividad que necesita reglas claras [...]. Pero sin fiscalización tributaria, control de insumos y prevención del lavado de activos, la reforma quedará incompleta”.

    Raúl Benavides Ganoza
    Por

    Director de la Compañía de Minas Buenaventura

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    El proyecto de ley de la pequeña minería y minería artesanal (MAPE), presentado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), contiene avances importantes que merecen ser reconocidos. Sin embargo, también presenta omisiones que podrían comprometer su eficacia. Una de las más preocupantes es la ausencia de un papel explícito para la Sunat y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

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    El Proyecto Confianza
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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

    Merlín IA

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