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Los guiños en el oficialismo y la oposición

“Buscar a los mejores y la pluralidad no es recurrir a los mediáticos, populares o a los que más aplaudan”.

    Enrique Castillo
    Por

    Periodista y analista político

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    Resumen

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    Presidenta electa Keiko Fujimori fue recibida en Palacio de Gobierno por el mandatario saliente José María Balcázar (Foto: Giancarlo Ávila / El Comercio)
    Presidenta electa Keiko Fujimori fue recibida en Palacio de Gobierno por el mandatario saliente José María Balcázar (Foto: Giancarlo Ávila / El Comercio)

    La noticia es la posible composición del gabinete. Debería ser una de las principales preocupaciones de una Keiko Fujimori que, parece, todavía no maneja muy bien el tránsito de candidata a jefe del Estado.

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