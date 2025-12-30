Los investigados de siempre

Encontrar investigados, procesados o personas con condenas cumplidas en las distintas listas de candidatos al Ejecutivo o al Legislativo cuando estas finalmente son presentadas ante la autoridad electoral no puede llamar a sorpresa. Es casi un clásico de la política nativa, pues, al convertirse en aforados, tales personajes adquieren un grado de protección frente a la acción de la justicia. Hallar, sin embargo, un partido que le presenta al electorado una pequeña multitud de individuos con ese perfil sí que resulta pasmoso. Y ese es precisamente el caso de Perú Libre, la organización política liderada por Vladimir Cerrón –prófugo de la justicia hace más de dos años y con dos investigaciones o procesos a cuestas– y vehículo del hoy preso Pedro Castillo para llegar a la presidencia en el 2021. En esta ocasión, el referido partido ha colocado a no menos de 15 ciudadanos que responden a esa descripción en su plancha presidencial o en sus nóminas congresales.

Al propio Cerrón, por ejemplo, lo lleva como aspirante a la presidencia, pero también al Senado. Y como candidatos a esa misma cámara tiene a su madre, Bertha Rojas (que va también como segunda vicepresidenta en la plancha), a su hermano Waldemar, y a Arturo Cárdenas Tovar, conocido como ‘Pinturita’, comprendidos en investigaciones derivadas de los casos de los aportes a Perú Libre y Los Dinámicos del Centro.

También a Ana María Córdova, acusada de terrorismo, y a los actuales parlamentarios Flavio Cruz (el tercer integrante de la fórmula presidencial) y Américo Gonza, con sendas carpetas fiscales por peculado doloso y tráfico de influencias. Para el Senado postula, asimismo, a Arturo Beltrán Asencios, Rolando Espinoza Pérez, Fermín Eleodoro Cáceres Bellido y Arturo Sergio Ñáñez Ordóñez, sentenciados en su momento por delitos contra la fe pública, apropiación ilícita u obligaciones familiares dejadas de cumplir.

La situación no luce mejor en lo que concierne a los candidatos a la Cámara Baja. En esas listas van Jakelyn Flores Peña, Richard Rojas García, Víctor Vilca Uribe, Virgilio Huerta Jara, Tomasa Huisa Suclle, Guido Ramos Pérez, Mauro Hancco Surco, Mercedes Ramos Villanueva, Juan Carlos Ñáñez Ordóñez, Timoteo Cruz Murillo y Ronald Acosta Maza, con condenas cumplidas por corrupción, delitos contra el honor, violencia familiar y otras perlas.

Una galería, en fin, de personas con problemas actuales o pasados con la justicia, que no las hacen los postulantes ideales. Algo que, sin embargo, no parece preocuparle a la organización que los presenta. El partido se llamará Perú Libre, pero se diría que la libertad que mejor podría caracterizarlo es la condicional.