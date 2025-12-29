En el Semáforo de este lunes 29 de diciembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primer tema: a lo largo del 2025, deportistas peruanas como Neri Mamani, Melissa Baldera, Vania Torres o Caterina Romero obtuvieron excelentes resultados en sus respectivas disciplinas. El segundo: con 38%, la expresidenta Dina Boluarte es considerada el personaje más negativo del 2025, de acuerdo con la última encuesta de Datum para El Comercio. Por último: la contraloría determinó que el sustento técnico para la compra de vehículos de alta gama para altos mandos de la Policía Nacional del Perú no correspondía a sus necesidades, según un informe de la entidad al que la Unidad de Investigación de El Comercio accedió.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 Resultados de las deportistas peruanas

Durante el 2025, varias deportistas peruanas tuvieron excelente resultados en sus disciplinas, con medallas incluidas. Neri Mamani se convirtió en la primera medallista peruana en un mundial de paratletismo. En Nueva Delhi ganó la de oro en 1.500 metros T11. En el mismo torneo, Melissa Baldera logró la de bronce en 400 metros T11. Además, Vania Torres obtuvo el título mundial en el SUP surf de la ISA en El Salvador y Caterina Romero alcanzó el título del Mundial Femenino de Sunfish de la ISCA en Ecuador.

🔴 Boluarte, el personaje más negativo del 2025

Dina Boluarte es considerada el personaje más negativo del 2025, según la última encuesta de Datum para El Comercio. La expresidenta, muy impopular durante su gobierno, encabeza la lista con 32%, muy por encima de Keiko Fujimori ( 8%) y de Pedro Castillo ( 4%), quienes siguen en la evaluación ciudadana. El resultado de Boluarte va en la misma línea de otra pregunta de la encuesta, sobre el hecho o acontecimiento más positivo del año: con 29%, su vacancia encabeza la lista.

🔴 Autos de lujo para la PNP, adquiridos sin sustento

La contraloría determinó que el sustento técnico para la compra de vehículos de alta gama para altos mandos de la Policía Nacional no correspondía a sus necesidades, de acuerdo con un informe de la entidad al que la Unidad de Investigación de El Comercio accedió. Este proceso incluyó la adquisición de vehículos de seguridad tipo B para el uso de generales y de tipo C para los tenientes generales de la PNP. Se compraron 50 camionetas RAV 4 por más de S/6 millones y siete Audi Q5 por más de S/1 millón.