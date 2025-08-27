En el Semáforo de este miércoles 27 de agosto, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, los veleristas peruanos María Belén Bazo y Jean Paul de Trazegnies lograron excelentes resultados en los campeonatos internacionales en los que participaron en los últimos días. Segundo, la más reciente encuesta de Datum Internacional para El Comercio tiene cifras muy alarmantes sobre el papel del Estado frente a la minería ilegal. Tercero, la popular laguna de la Huacachina, en Ica, es otro lugar del país que ha sido golpeado por la criminalidad.

🟢LO BUENO🟡NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO





🟢EXCELENTES RESULTADOS DE DOS VELERISTAS PERUANOS

En distintos escenarios, María Belén Bazo y Jean Paul de Trazegnies lograron excelentes resultados en sus respectivas competencias desarrolladas en los últimos días. Bazo, quien se quedó muy cerca del podio en los Juegos Olímpicos París 2024, obtuvo la medalla dorada en la cuarta fecha del International Games IQFOIL, que se disputó en Suiza. Mientras que De Trazegnies, dueño de cinco laureles deportivos, se coronó en la clase Sunfish del Salinas Sailing Week 2025, que se llevó a cabo en Ecuador.

🔴INEFICAZ RESPUESTA DEL ESTADO FRENTE A LA MINERÍA ILEGAL

La última encuesta de Datum Internacional para El Comercio da cifras muy alarmantes sobre la minería ilegal, la principal economía criminal del país. Para el 85% de los entrevistados, la respuesta del Estado frente a la minería ilegal es poco o nada efectiva. Además, el 63% considera que el gobierno de Dina Boluarte es demasiado blando al enfrentar la problemática. Asimismo, 8 de cada 10 peruanos (81%) perciben que es un problema bastante o muy grave para el país.

🔴LA CRIMINALIDAD LLEGA A LA LAGUNA DE LA HUACACHINA

La laguna de la Huacachina, una de las principales zonas turísticas de Ica, es otro lugar del país que ha sido golpeado por la criminalidad. El último fin de semana hubo un ataque con explosivos fuera de la discoteca Hakuna Matata, ubicada a tres cuadras de la laguna. Según las fuentes policiales consultadas por este Diario, el atentado respondería a un caso de extorsión, ya que en la zona hay varios locales comerciales. Entre enero y julio de este año, en Ica se han registrado 451 denuncias por extorsión.