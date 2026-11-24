Los últimos diez años de agravada inestabilidad política en el Perú, con ocho rotaciones presidenciales y cerca de doscientas ministeriales, han agudizado al extremo la histórica manía nacional de no desear que ningún elegido o designado en elevado puesto público dure mucho tiempo en su puesto.

Nos vuelven a perseguir el corto plazo y el síndrome de vivir en eterna transición, en modo Pedro Castillo o en modo Dina Boluarte.

La creciente desconfianza en la gestión política y sus resultados hace que esa histórica manía nacional de colocar a uno o más ministros, innecesariamente, en el ojo de la tormenta no solo subsista, sino que se torne enfermiza.

No hay ahora, por ejemplo, una sobrecarga de crisis o escándalo en el Gobierno que obligue o justifique la necesidad de sacrificar a un ministro de Estado, de la cartera que sea, en beneficio de la estabilidad del jefe de Gabinete o de la presidencia de la República.

A propósito, el jefe de Gabinete, Luis Galarreta, pasó hace poco por el perverso ensayo de ser considerado un eventual fusible por la supuesta salud del Gobierno. Luego se entendió bien que Galarreta no está para depender de los humores políticos, sino de su trabajo gerencial de asegurar el cumplimiento de metas y objetivos del Gobierno.

¿Qué impacto de crisis gubernamental tendría, por ejemplo, que absorber el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, con su renuncia o despido, si la crisis gubernamental, tal como la ven algunos, no existe y, tal como quisieran verla otros, tampoco?

Ello no quiere decir que Espá, como ministro, no tenga que ajustar severamente responsabilidades y penalidades con los proveedores y operadores de la organización de la misa del papa en Las Palmas, en la que mucha gente fue seriamente afectada por problemas de logística, audio y señal televisiva.

Espá debe y tiene que asumir las responsabilidades administrativas y políticas de su ministerio, pero no, como lo quiere un sector del Congreso, buscando convertirlo, vía interpelación o censura, en el fusible intercambiable de turno. Nos hará bien saber, eso sí, que no habrá impunidad que lamentar, que es otra de las cosas que suele labrar el descrédito de la política.

No debería ni tendría que haber ministros fusibles en un gobierno como el de Keiko Fujimori, elegido por cinco años, que precisamente requiere de un Gabinete alineado con planes y objetivos de mediano y largo plazos. Sería la respuesta adecuada a la necesidad de dotar de estabilidad a mandos sectoriales de alto nivel, ministerios y viceministerios, puestos al frente de los servicios de calidad que merece el país: desde la salud y la educación hasta la seguridad y la economía, pasando por el transporte, el comercio, las relaciones exteriores, el medio ambiente y la defensa nacional.

Un ministro debe saber que no tiene estabilidad laboral asegurada y debe saber también que quizá tiene que llegar a ser el fusible de turno para evitar el cortocircuito que afecte a alguien de más arriba. Tendría que irse antes.