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Los Mirlos en Nueva York, trágico accidente en el cercado de Lima, y crisis de la pesca de anchoveta

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este jueves 25 de junio.

    Redacción EC
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    El Comercio

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    Los Mirlos celebrarán las Fiestas Patrias con un show histórico en Nueva York. (Foto: Difusión)
    Los Mirlos celebrarán las Fiestas Patrias con un show histórico en Nueva York. (Foto: Difusión)

    En el Semáforo de este jueves 25 de junio, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, el grupo Los Mirlos celebrarán Fiestas Patrias en Nueva York con un show especial. Segundo, un trágico accidente a cargo de un corredor azul dejó sin vida a una orientadora de la ATU. Finalmente, la pesca de anchoveta atraviesa una crisis.

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