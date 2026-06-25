Los Mirlos en Nueva York, trágico accidente en el cercado de Lima, y crisis de la pesca de anchoveta

En el Semáforo de este jueves 25 de junio, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, el grupo Los Mirlos celebrarán Fiestas Patrias en Nueva York con un show especial. Segundo, un trágico accidente a cargo de un corredor azul dejó sin vida a una orientadora de la ATU. Finalmente, la pesca de anchoveta atraviesa una crisis.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO





🟢LOS MIRLOS EN NUEVA YORK

Los Mirlos celebrarán las Fiestas Patrias con un concierto especial el 26 de julio en Brooklyn, Nueva York, donde se reunirán peruanos residentes en Estados Unidos y seguidores de distintas nacionalidades. El show llega tras importantes hitos internacionales de la agrupación, como sus presentaciones en Coachella y el Lincoln Center. Además, coincide con el lanzamiento de su álbum colaborativo “The World Meets Los Mirlos”. La banda interpretará sus grandes éxitos y nuevas canciones, reafirmando su papel como embajadora de la cumbia amazónica peruana.

🔴TRÁGICO ACCIDENTE EN EL CERCADO DE LIMA

Una orientadora de la ATU, identificada como Ana Castro Garay, falleció tras ser atropellada por un bus del corredor azul en el cruce de las avenidas Uruguay y Garcilaso de la Vega, en el Cercado de Lima. El accidente ocurrió cuando realizaba labores de colocación y retiro de conos en el carril exclusivo. Según testigos, el vehículo retrocedió sin advertir su presencia, la impactó y luego la arrolló. El conductor fue intervenido por la policía y las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.

🔴CRISIS DE LA PESCA DE ANCHOVETA

La pesca de anchoveta en el Perú enfrenta un escenario de incertidumbre debido al fortalecimiento del fenómeno de El Niño y el calentamiento del mar, que han alterado la distribución del recurso y dificultado su captura. La primera temporada en la zona norte-centro apenas alcanza el 24,6% de la cuota autorizada tras varias suspensiones para proteger ejemplares juveniles. Expertos advierten que una posible intensificación de El Niño podría afectar la segunda temporada, reducir exportaciones de harina y aceite de pescado y generar impactos económicos y laborales en el sector.