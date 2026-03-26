El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Los novatos electorales, los verdaderos influencers

“Hay jóvenes que no están consumiendo política: la están interviniendo”.

    Maite Vizcarra
    Por

    Tecnóloga, @Techtulia

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Ese ‘ejército’ de nuevos votantes no está atrapado en el chiste fácil ni en el tomatazo digital, está aprendiendo a navegar entre menos floro y más factos para empoderarse bien, de verdad". Ilustración: Giovanni Tazza
    "Ese ‘ejército’ de nuevos votantes no está atrapado en el chiste fácil ni en el tomatazo digital, está aprendiendo a navegar entre menos floro y más factos para empoderarse bien, de verdad". Ilustración: Giovanni Tazza

    Dos millones y medio de peruanos votarán por primera vez en el 2026. A muchos se les mira con cierta condescendencia digital: puro TikTok, meme y chacota. Pero, como suele ocurrir, estamos mirando la superficie, y dejando de lado el fondo de la cuestión.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.