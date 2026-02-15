Inicio
Opinión

Los partidos antiinversión

La ciudadanía debe estar advertida sobre los partidos políticos que promueven recetas económicas inconstitucionales y fracasadas.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Un proceso electoral realmente democrático debe contener opciones diversas entre las plataformas de los candidatos. Más bien, cuando todas las alternativas políticas que se le ofrecen al ciudadano en la cédula de votación son demasiado similares, se debería empezar a sospechar del proceso mismo.

