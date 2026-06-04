El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Añadir El Comercio como fuente preferida en

Los partidos se ganan enla cancha

“Antes los partidos se ganaban en la cancha con esfuerzo, buen juego y pundonor. [...] Hoy se ganan con una equivocada sentencia del TC”.

    Aníbal Quiroga León
    Por

    es abogado constitucionalista

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "La sentencia del TC nos enfrenta otra vez no solo con lo irreal, sino con la justicia deportiva internacional". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "La sentencia del TC nos enfrenta otra vez no solo con lo irreal, sino con la justicia deportiva internacional". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    El Tribunal Constitucional (TC) acaba de sentenciar lo imposible y se ha pronunciado sobre lo que no se le había pedido, obsequiándole a la Escuela Municipal Deportivo Binacional Fútbol Club (EMDBFC), de Puno, su participación estelar en la Liga 1 del 2027, la Primera División del fútbol profesional del Perú, merced a una acción de amparo constitucional (AA).

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.