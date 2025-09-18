En el Semáforo de este jueves 18 de setiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, los peruanos nominados en los Latin Grammy 2025. Segundo, el IPE reporta que la inversión privada no crecería en el 2026. Finalmente, el Perú alcanza los niveles más altos de neumonía.

🟢LO BUENO🟡NI MALO NI BUENO🔴 LO MALO

🟢LOS PERUANOS EN LOS GRAMMY LATINOS 2025

La Academia Latina de la Grabación anunció este miércoles 17 de setiembre la lista oficial de nominados a los Grammy Latinos 2025, evento que reconoce lo mejor de la música en español y portugués. Posteriormente, se publicó en la página oficial el listado completo de aspirantes, entre los que destacan cuatro artistas peruanos que competirán en distintas categorías. Susana Baca, el dúo Alejandro y María Laura, Nicole Zignago y Renzo Bravo serán nuestros representantes en este evento internacional.

🟡INVERSIÓN PRIVADA EN PELIGRO

El Instituto Peruano de Economía (IPE) estimó que la inversión privada crecerá 7,6% para este año y tendrá un crecimiento nulo en el 2026, señaló Martín Valencia, jefe de Estudios Económicos de la entidad. En la presentación “Entre la recuperación y la incertidumbre: perspectivas económicas al 2026”, organizada por el IPE, Valencia sostuvo que este crecimiento nulo en el indicador se debe a la incertidumbre electoral. Los próximos meses serán claves para estar alertas y ver lo que ocurre.

🔴NIVELES MÁXIMOS DE CASOS POR NEUMONÍA

En lo que va del 2025, los contagios y las hospitalizaciones por neumonía en el país han registrado niveles máximos desde el final de la pandemia. Desde enero hasta la semana epidemiológica 36 (entre el 31 de agosto y el 6 de setiembre), se han reportado 91.062 casos y 26.748 hospitalizaciones por esta enfermedad, cifras mayores en 20,3% y 25% que las registradas en el mismo período del 2024, según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Minsa.