Los premios a la gastronomía, vientos extremos en el norte, y peligrosas amenazas de extorsionadores continúan

En el Semáforo de este jueves 13 de agosto, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, se llevaron a cabo los premios Somos y te contamos sobre el evento. Segundo, vientos agresivos golpean la región norte del Perú. Finalmente, continúan las peligrosas amenazas por parte de extorsionadores.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢LOS PREMIOS A LA GASTRONOMÍA

Los Premios Somos 2026 celebraron su cuarta edición en el Museo Pedro de Osma, en Barranco, reuniendo a destacados representantes de la gastronomía peruana. La ceremonia, conducida por Franco Cabrera, reconoció el talento y esfuerzo de cocineros, restaurantes y emprendimientos del sector. En total, se premiaron 37 categorías mediante más de 28 mil votos del público. Entre los ganadores estuvieron El Pan de la Chola, María Almenara, San Antonio y D’Sala Caffè. La celebración culminó con un after party en Miraflores.

🔴VIENTOS EXTREMOS EN EL NORTE

Fuertes vientos de hasta 30 kilómetros por hora afectaron las regiones de Piura, La Libertad y Tacna, provocando cortes de electricidad, caída de árboles y desprendimiento de techos. En La Libertad, cuatro colegios públicos sufrieron daños en aulas y otros ambientes educativos. En Piura, varias localidades del Alto Piura quedaron temporalmente sin luz debido a árboles que cayeron sobre las líneas eléctricas. En Tacna, las ráfagas levantaron polvo y arena, afectando viviendas y reduciendo la visibilidad.

🔴PELIGROSAS AMENAZAS DE EXTORSIONADORES

Un bus de la empresa Línea 41 fue atacado a balazos durante la madrugada en su paradero final de Villa El Salvador. Dos sujetos en motocicleta dispararon al menos cuatro veces contra la unidad, pero el conductor resultó ileso. Los extorsionadores dejaron una nota amenazante en la que exigían el pago de cupos y advertían nuevos ataques contra los choferes. La empresa denuncia amenazas desde 2025. La Policía investiga el caso mientras los transportistas evalúan suspender sus operaciones por temor.