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Los premios a la gastronomía, vientos extremos en el norte, y peligrosas amenazas de extorsionadores continúan

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este jueves 13 de agosto.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    (Foto: GEC)
    (Foto: GEC)

    En el Semáforo de este jueves 13 de agosto, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, se llevaron a cabo los premios Somos y te contamos sobre el evento. Segundo, vientos agresivos golpean la región norte del Perú. Finalmente, continúan las peligrosas amenazas por parte de extorsionadores.

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