Los preparativos para recibir al Papa, las sombras de los candidatos en La Libertad, y las cifras que no cuadran

En el Semáforo de este jueves 9 de julio, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, inician los preparativos para la visita del Papa León al Perú. Segundo, las sombras de los candidatos al gobierno regional de La Libertad. Finalmente, las cifras de extorsión y criminalidad que no cuadran de la PNP.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢INICIAN LOS PREPARATIVOS PARA LA VISITA DEL PAPA

La visita del papa León XIV al Perú, prevista para noviembre, avanza con inspecciones del Vaticano en Lima, Chiclayo, Pucallpa y Cusco para evaluar seguridad, infraestructura, accesos y logística. La delegación también revisó posibles escenarios para las actividades masivas y sostuvo reuniones con autoridades locales. Entre los principales desafíos figuran la transitabilidad, el acondicionamiento de recintos y la culminación de obras, como la remodelación de la catedral de Chiclayo, mientras se afina el itinerario definitivo del pontífice.

🔴LAS SOMBRAS DE LOS CANDIDATOS DE LA LIBERTAD

A tres meses de las elecciones regionales, cuatro de los principales candidatos al Gobierno Regional de La Libertad afrontan cuestionamientos por investigaciones fiscales, denuncias, sentencias o antecedentes políticos que generan dudas sobre sus postulaciones. Un informe de este Diario detalla los procesos y controversias que rodean a cada aspirante, así como sus descargos, en un contexto marcado por la preocupación ciudadana por la transparencia y la idoneidad de las futuras autoridades que buscarán suceder a César Acuña.

🔴NO CUADRAN LAS CIFRAS

Un informe de El Comercio revela inconsistencias entre las cifras de la Policía Nacional sobre extorsiones y homicidios y otros registros oficiales, como el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, el Sidpol, el Ministerio Público y el Sinadef. Especialistas advierten que estas diferencias, sumadas al alto subregistro por la escasa denuncia de las víctimas, impiden medir con precisión la criminalidad y evaluar las políticas de seguridad. Además, piden unificar la metodología y transparentar los datos oficiales.