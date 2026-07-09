El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

Los preparativos para recibir al Papa, las sombras de los candidatos en La Libertad, y las cifras que no cuadran

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este jueves 9 de julio.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Comitiva del Vaticano inspecciona Chiclayo y Cusco para verificar las condiciones de la visita del Papa León XIV. (América TV)
    Comitiva del Vaticano inspecciona Chiclayo y Cusco para verificar las condiciones de la visita del Papa León XIV. (América TV)

    En el Semáforo de este jueves 9 de julio, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, inician los preparativos para la visita del Papa León al Perú. Segundo, las sombras de los candidatos al gobierno regional de La Libertad. Finalmente, las cifras de extorsión y criminalidad que no cuadran de la PNP.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.