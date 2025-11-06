En el Semáforo de este jueves 6 de noviembre, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. El primero: los presidentes de las 23 cámaras regionales de comercio estuvieron en la sede histórica de El Comercio para conocer más sobre este Diario y establecer una relación directa con los desafíos que tiene cada región. Segundo tema: el próximo año habrá una exposición en el Palacio de Buckingham que se centra en el legado de moda de la difunta reina Isabel II. Por último, el Gobierno Mexicano de Claudia Sheinbaum defendió su decisión de darle asilo político a la exprimera ministra Betssy Chávez con afirmaciones falsas y engañosas. Chávez es procesada por el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo.

🟢 LOS PRESIDENTES DE LAS CÁMARAS REGIONALES REUNIDOS EN EL COMERCIO

Los presidentes de las 23 cámaras regionales de comercio estuvieron en la sede histórica de El Comercio para conocer más sobre este Diario y establecer un vínculo directo con los desafíos de cada región. Los recibió nuestro director, Juan Aurelio Arévalo. La iniciativa fue coordinada por la Confiep y El Comercio. Además, los presidentes de las cámaras de comercio vienen participando en la edición 63 de CADE Ejecutivos, que culmina hoy.

🟢 UNA EXPOSICIÓN SOBRE EL LEGADO DE MODA DE LA REINA ISABEL II

Entre abril y octubre del 2026, se desarrollará una exposición muy particular en el Palacio de Buckingham del Reino Unido, que se centra en el legado de moda de la difunta reina Isabel II durante sus 70 años como monarca. En la exposición, denominada “Reina Isabel II: su vida con estilo”, se podrán ver unas 200 piezas del guardarropa de la soberana, quien falleció en el 2022 a los 96 años. La muestra incluirá vestidos de ceremonia y sus célebres pañuelos.

🔴 LA FALSA NARRATIVA DEL GOBIERNO MEXICANO PARA JUSTIFICAR EL ASILO POLÍTICO A BETSSY CHÁVEZ

El Gobierno de México, con su presidenta Claudia Sheinbaum a la cabeza, defendió el asilo político otorgado a Betssy Chávez con afirmaciones falsas y engañosas. Por ejemplo, la mandataria mexicana dijo que la detención de Pedro Castillo fue “totalmente injusta” y que “en realidad correspondió a un tema político”, cuando el expresidente peruano fue detenido por su fallido de golpe de Estado, en el cual Chávez participó y por el que es procesada en el Poder Judicial.