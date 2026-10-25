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Los primeros damnificados políticos

“Quien quedó más maltrecho tras esta primera refriega es Jorge Nieto. Su bancada no solo terminó de comparsa de la izquierda radical de Juntos por el Perú, sino que dejó descubiertas sus primeras fisuras”.

    Héctor Villalobos
    Por

    Editor de Política y Opinión

    hvillalobos@comercio.com.pe

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    El primer choque de fuerzas de este quinquenio político ha terminado. Hubo momentos de tensión, gritos y pechadas, pero también algunos intercambios técnicos. Por ratos, parecía que las formalidades importaban más que el fondo. La necesidad de enfrentar la inseguridad ciudadana y el fenómeno de El Niño pasó a segundo plano. Delimitar el territorio del Senado y la Cámara de Diputados parecía más importante que lo que se estaba solicitando.

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