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Los primeros noventa

“Tocará que el oficialismo recurra a las facultades políticas que tiene o que ha adquirido en el camino, tanto dentro como fuera del Parlamento”.

    José Carlos Requena
    Por

    Analista político y socio de la consultora Público

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Composición: El Comercio / Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Composición: El Comercio / Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    El trámite de la delegación de facultades se ha consolidado como el primer gran desafío político del bisoño Ejecutivo liderado por Keiko Fujimori. Se requerirá, entonces, de gran habilidad persuasiva para conseguir el objetivo propuesto.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.