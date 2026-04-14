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Los que se van

“La presentación de 35 candidaturas presidenciales y 37 listas parlamentarias fue fruto de un intento de reforma política desmantelado”.

    Martín Tanaka
    Por

    Profesor principal en la PUCP e investigador en el IEP

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    Composición: El Comercio / Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Composición: El Comercio / Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Al momento de escribir estas líneas, el proceso electoral no ha terminado, así que escribiré aquí no sobre los candidatos y partidos con opción de entrar a la segunda vuelta o al Congreso, sino sobre los que estarían quedando fuera.

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