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Los temas de los corresponsales escolares, congresista acusada de exigir aportes a sus trabajadores y los invasores que destruyeron un geoglifo

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este martes 16 de junio.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Una promoción ya egresada de los corresponsales escolares. Foto: Corresponsales escolares de El Comercio
    Una promoción ya egresada de los corresponsales escolares. Foto: Corresponsales escolares de El Comercio
    / Linckol

    En el Semáforo de este martes 16 de junio, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. La primera promoción de este año del programa Corresponsales Escolares se prepara para publicar sus notas periodísticas de temas centrados en educación, la participación juvenil en la política, el medio ambiente y la seguridad, entre otros. El segundo tema: la congresista Ariana Orué (Lealtad Nacional) ha sido acusada de exigirle aportes a sus empleados del Parlamento, como reveló un informe de la Unidad de Investigación de El Comercio. El tercer tema: en Trujillo, un grupo de invasores destruyó por completo el geoglifo conocido como triple espiral, símbolo representativo de la iconografía prehispánica con más de 1.000 años de antigüedad.

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