Los temas de los corresponsales escolares, congresista acusada de exigir aportes a sus trabajadores y los invasores que destruyeron un geoglifo

En el Semáforo de este martes 16 de junio, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. La primera promoción de este año del programa Corresponsales Escolares se prepara para publicar sus notas periodísticas de temas centrados en educación, la participación juvenil en la política, el medio ambiente y la seguridad, entre otros. El segundo tema: la congresista Ariana Orué (Lealtad Nacional) ha sido acusada de exigirle aportes a sus empleados del Parlamento, como reveló un informe de la Unidad de Investigación de El Comercio. El tercer tema: en Trujillo, un grupo de invasores destruyó por completo el geoglifo conocido como triple espiral, símbolo representativo de la iconografía prehispánica con más de 1.000 años de antigüedad.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 Temas claves para la niñez de los corresponsales escolares

La primera promoción del 2026 del programa Corresponsales Escolares de El Comercio –que en esta edición incluye a 220 niñas y niños de 44 colegios del Perú– se prepara para publicar sus notas periodísticas en texto, audio y video. Los temas planteados incluyen la educación, la participación juvenil en la política, el medio ambiente y la seguridad, entre otros. Sus propuestas se inspiran en el decálogo de la campaña ¡Vota por Mí!, con la que este Diario y Unicef buscan visibilizar las necesidades de la infancia en un contexto electoral.

🔴 Congresista es acusada de exigir aportes a sus trabajadores

Otra denuncia contra una congresista. Se trata de Ariana Orué, de la bancada de Lealtad Nacional, acusada de exigirle aportes a sus empleados del Parlamento, como reveló la Unidad de Investigación de El Comercio. Hay chats, comprobantes de pago y el testimonio de tres trabajadores que evidencian el esquema de recaudación de Orué, quien llegó al Congreso como accesitaria de Enrique Wong. El dinero se usaba para sus actividades de campaña y en gastos y obsequios de carácter personal.

🔴 Destrucción de geoglifo por invasión en Trujillo

Un hecho gravísimo contra nuestro legado cultural ocurrió en Trujillo: un grupo de invasores destruyó por completo el geoglifo conocido como triple espiral, símbolo representativo de la iconografía prehispánica con más de 1.000 años de antigüedad, ubicado en la zona arqueológica Quebrada Santo Domingo. El hecho se conoció porque locales difundieron un video que muestra cómo el lugar donde el geoglifo estaba ahora es un cúmulo de tierra removida. Es necesaria una rápida intervención de las autoridades.