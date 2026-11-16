Los últimos en saber

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Es inconcebible que las autoridades electorales hayan tardado más de un mes en finalmente entregar los resultados electorales completos de Lima.

    Editorial El Comercio
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    Resumen

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    Ilustración: El Comercio
    Ilustración: El Comercio

    Se sabía que el calendario electoral de este año era especialmente demandante para las autoridades de turno. Con las elecciones generales en la primera mitad del año y las subnacionales en la segunda, además de docenas de organizaciones políticas en contienda, las responsabilidades y la carga de trabajo eran enormes. Llegado noviembre y con la segunda vuelta de gobernadores regionales aún pendiente, se puede decir que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estuvo por debajo de las expectativas.

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