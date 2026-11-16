Los últimos en saber

Se sabía que el calendario electoral de este año era especialmente demandante para las autoridades de turno. Con las elecciones generales en la primera mitad del año y las subnacionales en la segunda, además de docenas de organizaciones políticas en contienda, las responsabilidades y la carga de trabajo eran enormes. Llegado noviembre y con la segunda vuelta de gobernadores regionales aún pendiente, se puede decir que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estuvo por debajo de las expectativas.

Los motivos son varios: desde el desastre de la distribución del material electoral en abril, responsabilidad de la ONPE, hasta la incomprensible tardanza del JNE en sentar posición sobre la reelección de alcaldes. Ahora el sistema electoral en general suma otro demérito. Recién este sábado, más de 40 días después de realizados los comicios subnacionales, se terminó el cómputo al 100% de los resultados de la elección municipal de Lima. Como se preveía, el triunfo lo obtuvo la lista de Renovación Popular, que encabeza Rafael López Aliaga como candidato a primer regidor, pero este no podrá asumir la alcaldía debido a que fue también elegido en el 2022. Así, las autoridades confirman, con más de un mes de tardanza, lo que todo el resto del Perú ya sabía uno o dos días después de acudir a las urnas.

La extraordinaria demora recae en un sistema electoral en extremo garantista, lento –tiene instancias que toman días–, poco robusto y desconfiado. No se trata, decíamos, de actas que debían llegar desde puntos remotos del territorio nacional y que podrían justificar algunos días adicionales. Nada de eso. Eran votos por contar y revisar en la ciudad capital, y ni así se pudo completar el conteo en un plazo razonable.

La consecuencia inmediata de estas demoras absurdas es una mayor desconfianza ciudadana en el sistema electoral. Cuando los resultados tardan más de la cuenta, las elecciones pierden parte de su fuerza como momento culminante de la democracia. La burocracia electoral adquiere un protagonismo excesivo y multiplica los cuestionamientos al proceso. Lo más preocupante es que no estamos ante un imprevisto ni una falla técnica. El sistema está funcionando exactamente como fue diseñado para funcionar.

Nada de esto tendría por qué ser así. Latinoamérica ha demostrado en elecciones llevadas a cabo en el último año que es posible tener resultados oficiales confiables en tiempos razonables. Le corresponde al Congreso tomar cartas en el asunto antes del siguiente proceso electoral. El Perú solía ser un ejemplo de buenas prácticas en este campo. Ahora corresponde, más bien, aprender del resto.