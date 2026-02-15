Inicio
Los vacíos en educación

“El 2026 no debería ser una competencia de promesas educativas, sino de planes ejecutables con metas claras”.

    Marilú Martens
    Por

    Directora de CARE Perú y exministra de Educación

    Ilustración: Giovanni Tazza
    En cada campaña electoral, la educación aparece como prioridad. El 2026 no es la excepción. Los principales candidatos coinciden en que sin capital humano no hay crecimiento, productividad ni empleo formal. Pero cuando se revisan sus planes con mayor detenimiento, el problema no es la ausencia de propuestas. El vacío está en la arquitectura para ejecutarlas, en el “cómo” y en los mecanismos de rendición de cuentas que garanticen lo prometido.

