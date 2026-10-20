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Los viejos y sombríos tiempos

“Hoy tenemos acceso a lo mejor de la era preindustrial, dice Chelsea Follett, sin tener que sufrir sus horrores”.

    Ian Vásquez
    Por

    Vicepresidente de Estudios Internacionales del Cato Institute

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Una de las aflicciones de nuestros tiempos ansiosos es el escepticismo hacia la modernidad. Así, tanto en la derecha como en la izquierda, sobre todo en sus extremos, se está idealizando cómo era la vida antes de la industrialización. Aquellos tiempos eran más simples, se nos dice. Se vivía en armonía con la naturaleza, apegados a valores tradicionales de la comunidad y valorando las cosas no materiales que realmente importan.

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