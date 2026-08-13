El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

Luchar contra la inseguridad desde el ambulante de los chips

“Mientras esta venta continúe, la extorsión tendrá las herramientas para operar y crecer. No faltan normas para combatirla, sino voluntad para aplicar el marco existente”.

    Carlos Zúñiga
    Por

    Presidente de la Asociación de Defensa del Consumidor Elegir Perú

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Venta de chips en puestos de aparatos de celulares en SJL. Fotos Violeta Ayasta/@photo.gec
    Venta de chips en puestos de aparatos de celulares en SJL. Fotos Violeta Ayasta/@photo.gec
    / NUCLEO-FOTOGRAFIA > VIOLETA AYASTA

    La extorsión es, de los problemas de seguridad ciudadana, el más palpable y cruel. Vemos a diario transportistas asesinados como represalia, pequeñas empresas que cierran por temor, o hasta familiares que reciben amenazas vía WhatsApp.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.