Luchar contra la inseguridad desde el ambulante de los chips

La extorsión es, de los problemas de seguridad ciudadana, el más palpable y cruel. Vemos a diario transportistas asesinados como represalia, pequeñas empresas que cierran por temor, o hasta familiares que reciben amenazas vía WhatsApp.

Para protegernos, nos ofrecieron primero “buenas prácticas” de autocuidado; ahora, el gobierno entrante ofrece una estrategia de seguridad enfocada en inteligencia y seguimiento de redes criminales, que requiere paciencia para dar resultados en el mediano plazo, y de cuya eficacia depende la percepción sobre su desempeño.

Aunque ese enfoque aborda la problemática desarrollada, omite un componente crucial para la operación de estas redes, uno cotidiano y aparentemente hasta inofensivo. Porque el ejercicio extorsivo no empieza con el mensaje pidiendo cupos o la granada dejada en un negocio, sino con el vendedor ambulante que, durante la activación de un nuevo chip, saca otra línea sin conocimiento del usuario o captura su información biométrica para vendérsela a una red criminal.

En esa escena que vemos en la esquina radica el inicio del crimen: Esas líneas y datos son el insumo que permitirá a una red de extorsión esconderse tras la identidad de terceros para coordinar, amenazar, vulnerar servicios bancarios donde recibir cupos, hacerse de códigos de seguridad y suplantar identidades, todo sin dejar rastro.

Lo más grave no es que ese insumo exista, sino que, habiéndolo expuesto públicamente desde el regulador y asociaciones como ELEGIR hace más de un lustro, incluso contando ya con herramientas legales y técnicas para prohibirlo y combatirlo, y a sabiendas de su relación con la capacidad operativa de mafias, persista la práctica que lo produce. Esto, sin percibir el interés de los operadores por combatirlo, y a vista y paciencia de las instituciones encargadas de su erradicación.

Por eso sigue ocurriendo, como constató la última investigación de ELEGIR. Lo hacen explotando una limitación técnica del sistema GPS que detecta al vendedor fuera de un local autorizado como si estuviera en él, simulando su cumplimiento, sin ser fiscalizados ni separados de la fuerza de ventas del operador. Grabamos la venta ambulatoria de chips de dos operadoras, Claro y Bitel, quienes concentran más del 60% de multas impuestas por Osiptel en 2026 por infracciones relacionadas con validación de identidad y venta ambulatoria. Adicionalmente, ciudadanos señalan que esta práctica prohibida ocurre aún en múltiples puntos del país. Echa la ley, hecha la trampa.

Mientras esta venta continúe, la extorsión tendrá las herramientas para operar y crecer. No faltan normas para combatirla, sino voluntad para aplicar el marco existente. Tal vez sea momento correcto de recordarlo para que el paquete de seguridad del gobierno incorpore acciones para forzar su erradicación, con municipalidades que fiscalicen, una policía que intervenga y un Ministerio público que investigue. Esto, de mano de un Regulador que endurezca urgentemente los requisitos de venta, operadoras que pongan la seguridad del usuario por encima de sus ventas, y una ciudadanía que asuma su rol fiscalizador denunciando a ese vendedor de chips que ve en la esquina antes que produzca herramientas para el crimen organizado.