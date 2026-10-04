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LUM: omisiones ineludibles

“El LUM no solo distorsiona lo ocurrido, sino que encubre los preceptos ideológicos intrínsecamente violentos que dieron origen a las organizaciones terroristas”.

    Adriana Tudela
    Por

    Abogada y excongresista

    icono te lo cuento
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    El Lugar de la Memoria alberga la historia de violencia ocurrida en el Perú entre los años 1980 y 2000. (Foto: Julio Reaño/ GEC)
    El Lugar de la Memoria alberga la historia de violencia ocurrida en el Perú entre los años 1980 y 2000. (Foto: Julio Reaño/ GEC)
    / Julio Reano

    La muestra del Lugar de la Memoria es cuestionable, y con fundamento. Como sostuve en mi artículo anterior, su guion museográfico distorsiona lo ocurrido en el Perú en los ochenta y noventa al equiparar moralmente a los terroristas con el Estado, omitiendo el origen ideológico de la violencia terrorista.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.