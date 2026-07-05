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Luna de hiel

“La primera gran prueba [de Keiko Fujimori] será designar un Gabinete conformado por gente competente [...], pero, sobre todo, con trayectorias libres de cuestionamientos”.

    Héctor Villalobos
    Por

    Editor de Política y Opinión

    hvillalobos@comercio.com.pe

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Lo que el país no puede permitirse es volver a tener a gente improvisada que confunde al Estado con una piñata destinada a ser repartida entre los suyos". Ilustración: Giovanni Tazza
    "Lo que el país no puede permitirse es volver a tener a gente improvisada que confunde al Estado con una piñata destinada a ser repartida entre los suyos". Ilustración: Giovanni Tazza

    Keiko Fujimori no la tendrá fácil. Diversos analistas coinciden en que no habrá una luna de miel para la nueva gestión. El más mínimo error le pasará la factura de inmediato. La estrechez de su victoria la obliga a gobernar bajo el escrutinio permanente de un país dividido. Los representantes del sector que obtuvo la otra mitad de los votos estarán a la expectativa de cualquier desliz. Roberto Sánchez o quien asuma el rol de líder de la oposición no le perdonarán una.

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