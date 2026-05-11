El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Manos a la obra

“Necesitamos entender el país, a los peruanos, la pobreza y las barreras que el mismo Estado tiene para poder cumplir con su rol”.

    María Cecilia Villegas
    Por

    CEO de Capitalismo Consciente Perú

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "La única forma de reducir la pobreza es a través del crecimiento económico". Composición: El Comercio
    "La única forma de reducir la pobreza es a través del crecimiento económico". Composición: El Comercio

    La semana pasada conocí a Cristofer en la Universidad Nacional del Altiplano (UNAP) de Puno. Un estudiante de 18 años de Juliaca que sale de su casa todos los días a las 4:30 a.m. para poder llegar a Puno. Su historia no es excepcional; como él, cientos de miles de jóvenes de las distintas regiones del país enfrentan enormes sacrificios para labrarse un futuro. En algunos lugares, ese esfuerzo es muchísimo más grande que en otros, y la recompensa mucho menor.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.