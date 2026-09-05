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Marco Rubio llegará a Lima la próxima semana, condenan a 35 años a asesino de Paul Flores e inaceptable agresión a Julio César Uribe

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este sábado 5 de setiembre.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Julio César Uribe (Crédito: Fernando Sangama).
    Julio César Uribe (Crédito: Fernando Sangama).

    En el Semáforo de este sábado 5 de setiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la visita de Marco Rubio a Lima, del 8 al 10 de setiembre, ofrece una oportunidad para reforzar la cooperación bilateral en seguridad e inversión. Segundo, la condena de 35 años contra Pierre Panduro por el asesinato de Paul Flores constituye un mensaje contra la impunidad. Finalmente, la agresión a Julio César Uribe por presuntos barristas exige una investigación inmediata y mayores medidas de seguridad en el fútbol.

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