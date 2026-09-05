Marco Rubio llegará a Lima la próxima semana, condenan a 35 años a asesino de Paul Flores e inaceptable agresión a Julio César Uribe

En el Semáforo de este sábado 5 de setiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la visita de Marco Rubio a Lima, del 8 al 10 de setiembre, ofrece una oportunidad para reforzar la cooperación bilateral en seguridad e inversión. Segundo, la condena de 35 años contra Pierre Panduro por el asesinato de Paul Flores constituye un mensaje contra la impunidad. Finalmente, la agresión a Julio César Uribe por presuntos barristas exige una investigación inmediata y mayores medidas de seguridad en el fútbol.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Fortaleciendo lazos estratégicos

La confirmación de que Marco Rubio visitará Lima entre el 8 y el 10 de setiembre es una noticia auspiciosa. Que el secretario de Estado incluya al Perú en su gira sudamericana, junto a Colombia y Ecuador, refuerza el vínculo bilateral y llega tras el reciente estatus de aliado principal no miembro de la OTAN otorgado por Washington. Es una oportunidad valiosa para consolidar la cooperación en seguridad, comercio e inversión, y el gobierno debe aprovecharla con una agenda concreta.

🟢Justicia cumple con la memoria de Paul Flores

La condena de 35 años de prisión contra Pierre Panduro, ‘El Italiano’, por el asesinato de Paul Flores es una noticia positiva. El fallo del Primer Juzgado Penal Colegiado de Lima Este confirma que la justicia peruana, aunque lenta, puede llegar cuando existe una investigación sólida. El crimen contra Armonía 10 conmocionó al país en marzo del 2025, y esta sentencia envía un mensaje claro contra la impunidad. Se espera que los demás implicados también respondan ante la ley.

🔴Injustificable agresión

La agresión sufrida por Julio César Uribe a manos de presuntos barristas de Sporting Cristal, tras un entrenamiento, es un hecho gravísimo que exige una respuesta contundente. Que un ídolo histórico del fútbol peruano sea atacado por hinchas descontentos con los resultados de su gestión como director general de fútbol del club es inaceptable. Urge que el Ministerio Público actúe con rapidez y que los clubes refuercen la seguridad de sus instalaciones y alrededores. La violencia nunca puede ser el camino para manifestar disconformidad.