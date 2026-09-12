María Belén Bazo recupera copa de windsurf, Javier Prado alerta por histórico fenómeno de El Niño y persiste el caos vehicular en la Javier Prado

En el Semáforo de este sábado 12 de setiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el triunfo de María Belén Bazo en windsurf, que recuperó la Copa Chato Ruiz tras siete años, exige mayor respaldo institucional. Segundo, la advertencia del BCR sobre un fenómeno de El Niño histórico obliga a las autoridades a ejecutar urgentes obras preventivas. Finalmente, el persistente caos vehicular en la avenida Javier Prado evidencia la necesidad de una fiscalización coordinada y permanente.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Una copa histórica que regresa con orgullo

Tras siete años, recuperar la Copa Chato Ruiz Vier confirma que el talento del windsurf peruano sigue vivo y rinde frutos. Felicitamos a María Belén Bazo, campeona en Paracas, y a sus entrenadores, artífices de un triunfo que enorgullece al país y renueva la fe en el deporte acuático nacional. Este logro debe estimular a nuevas generaciones de deportistas y a las instituciones deportivas, que han de acompañarlo con respaldo real y sostenido para asegurar medallas y campeonatos para el Perú.

🟡Urge anticiparse y no improvisar

El BCR advierte que El Niño tiene 75% de probabilidad de ser el más intenso desde 1950. La cifra exige más que alarmas: demanda prevención efectiva y coordinada. Se repiten aún las lecciones de fenómenos anteriores, con huaicos, desbordes y ciudades mal preparadas. Urge reforzar drenajes, proteger zonas vulnerables y ejecutar obras sin dilación. Las autoridades deben anticiparse: el clima no espera y la improvisación se paga con vidas y pérdidas económicas que el país no puede afrontar.

🔴El orden no puede ser pasajero

El hecho de que seis entidades deban intervenir para poner orden en la Av. Javier Prado evidencia un fracaso: fragmentación de competencias, ausencia de autoridad única y fiscalización que se relaja apenas termina cada operativo. El caos regresa, como demostró un informe de El Comercio, porque nadie asume su responsabilidad de forma permanente. Las autoridades deben coordinar y sostener la vigilancia en el tiempo. Resulta inaceptable que el orden dependa de campañas pasajeras.