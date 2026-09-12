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María Belén Bazo recupera copa de windsurf, Javier Prado alerta por histórico fenómeno de El Niño y persiste el caos vehicular en la Javier Prado

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este sábado 12 de setiembre.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    María Belén Bazo, Mejor deportista acuático mujer.
    María Belén Bazo, Mejor deportista acuático mujer.

    En el Semáforo de este sábado 12 de setiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el triunfo de María Belén Bazo en windsurf, que recuperó la Copa Chato Ruiz tras siete años, exige mayor respaldo institucional. Segundo, la advertencia del BCR sobre un fenómeno de El Niño histórico obliga a las autoridades a ejecutar urgentes obras preventivas. Finalmente, el persistente caos vehicular en la avenida Javier Prado evidencia la necesidad de una fiscalización coordinada y permanente.

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