Vizcarra preso

En dos días han condenado a dos expresidentes de la República. Es muy malo que poblemos la cárcel con expresidentes, pero es muy bueno que no se salgan con la suya.

Martín Vizcarra ha dicho que su sentencia no es justicia, sino venganza. “Me han sentenciado”, ha dicho, “por enfrentar al pacto mafioso”.

Vizcarra obtuvo popularidad cuando enfrentó al Congreso de mayoría fujimorista. Se subió a la ola de rechazo contra esa agrupación política.

“Pacto mafioso” es un término que, sin embargo, surgió con Dina Boluarte. Se refiere al pacto entre el Legislativo y el Ejecutivo.

¿Por qué el pacto con Dina Boluarte se vengaría de Vizcarra? ¿Acaso Boluarte sigue en el poder? Efectivamente, hay un pacto (o varios) en el Congreso. Lo de hoy, sin embargo, nada tiene que ver con la gestión de Vizcarra cuando fue gobernador regional.

Hay pruebas, testimonios y documentos que comprueban que Vizcarra se hizo de una coima por entregar obras a determinadas empresas.

¿Vizcarra solo coimeó cuando era gobernador? Después fue ministro de Transportes y Comunicaciones y, luego, ¡presidente de la República!

En el tiempo que pasó, ¿meditó, vio la luz divina y se arrepintió? ¿Cambió de naturaleza? Para cuando accedió a manejar megapresupuestos todavía no se conocía de su actividad delincuencial como gobernador.

La pregunta es qué habría frenado al sentenciado a ampliar la magnitud de sus inconductas. En su defensa, Vizcarra dice que no lo van a doblegar. “La respuesta está en las urnas. Mi hermano Mario Vizcarra continuará esta lucha por ustedes”.

No, la respuesta no está en las urnas. Las elecciones no son para sacar a alguien de la cárcel. La popularidad no hace legítimo ni un acto ni a una persona.

Vizcarra devela su estrategia: aprovechando su popularidad, su hermano Mario postula. Si gana, lo indulta.

La respuesta no está en las urnas, sino en la razón y la justicia.

Los colaboradores eficaces no han dado su testimonio por venganza. Han reconocido haber participado en un delito horrible y han tenido que pagar indemnizaciones de grandes sumas de dinero.

El caso Vizcarra debe servir para alertarnos contra los que buscan la popularidad a toda costa, contra los héroes que buscan salvarnos, contra los que hacen lo que “quiere la gente”.

Si vemos a un candidato o a un presidente así, hay que bajarle el dedo. Nos evitaremos un Vizcarra más en la vida del país.