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Más allá de las facultades

“Fuera del tema de la delegación de facultades, la gran pregunta es cuál es la agenda legislativa del Parlamento”.

    Martin Hidalgo
    Por

    Jefe de la Unidad de Investigación (Udiec)

    martin.hidalgo@comercio.com.pe

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Composición: El Comercio / Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Composición: El Comercio / Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    El Senado viene deshojando margaritas a la espera del trabajo legislativo de la Cámara de Diputados. Lo urgente en la agenda es la delegación de facultades al Poder Ejecutivo, pero, hasta la fecha, solo vemos un terreno político confrontado donde no queda claro el resultado final. Desde el propio oficialismo esperan que salga un ‘frankestein’ legislativo o incluso prevén que ni siquiera se logre el consenso en los votos para la aprobación del texto final.

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