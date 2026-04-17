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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Más allá del fraude: riesgos de colusión en la contratación electoral

“La cuestión relevante es si la decisión fue consistente con una adecuada gestión de riesgos, particularmente tratándose de una operación crítica para el desarrollo del proceso electoral”.

    Sergio Mattos Rázuri
    Por

    Socio de Rebaza, Alcázar & De Las Casas

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    La discusión pública en torno a las recientes elecciones ha tendido a centrarse en la posibilidad de un fraude electoral. Sin embargo, hasta el momento no existen pruebas que apunten en esa dirección. Ello no agota, sin embargo, las preguntas jurídicas que el caso plantea.

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    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.