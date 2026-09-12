Más convicción

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“El gobierno tiene que profundizar su vocación reformista, expresarla y explicar. No se puede desregular profundamente y al mismo tiempo aumentar la intervención estatal de diversas maneras”.

    Jaime de Althaus
    Por

    Analista político

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Composición: El Comercio / Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Composición: El Comercio / Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    La conducta de las comisiones de la Cámara de Diputados que han desaprobado otorgar facultades es obstruccionista, porque siempre los Congresos han otorgado facultades cuando los gobiernos las han pedido. Incluso cuando Fuerza Popular era oposición mayoritaria. A PPK le dieron el 92% de las facultades que pidió, y en materias como reactivación económica, formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización de Petro-Perú. Y a Martín Vizcarra le aprobaron facultades para 50 de los 55 puntos que solicitó, un 93%. Y en materias aún más estructurales –no urgentes– que las que está pidiendo el gobierno actual: tributaria-financiera, gestión económica y competitividad, reconstrucción y cierre de brechas, integridad y anticorrupción, protección de personas vulnerables y modernización del Estado.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.