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Más educación no basta: el reto es convertirla en talento

“El siguiente salto es más exigente: convertir educación en talento, y el talento en productividad, movilidad social y competitividad”.

    Fernando Barrios Ipenza
    Por

    Fundador de la Universidad Continental, presidente de Fipes y Premio IPAE Empresario Regional 2025

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    En un artículo anterior sostuve que sin talento no hay competitividad. La conclusión sigue vigente, pero hoy debemos dar un paso adicional: no basta con ampliar el acceso a la educación superior. El verdadero desafío es convertir esa educación en competencias, productividad y movilidad social.

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