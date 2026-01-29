“Más vale malo conocido...”

La reciente encuesta de Datum (América Televisión, 25/1/2026; El Comercio, 26/1/2026) empieza a despejar el panorama y da algunos pincelazos de lo que puede ir decantándose en los próximos días. Ciertamente, debe reiterarse la aclaración de que, en nuestro país, cualquier cosa puede suceder, dada la extrema volatilidad política que caracteriza el presente electoral peruano.

Un primer dato es la consolidación del grupo de punteros, que sigue teniendo a la cabeza a Rafael López Aliaga (Renovación Popular) con 11,7%. El exalcalde capitalino ha ido forjando una intención de voto menos dispareja, con un comprensible pico en la capital (15,6%).

Sorpresivamente, el sur no le ha resultado adverso: 12%. Es más, en dicho bloque regional, López Aliaga lidera la intención de voto. Solamente le falta romper el maleficio de que aquel que lidera en enero nunca asegura la victoria en junio, con la excepción de Kuczynski en el 2016.

En el mismo grupo debe destacarse otro robustecimiento: Alfonso López Chau (Ahora Nación). Por el momento, se trata del único candidato de izquierda o centro-izquierda con posibilidades reales. Desde diciembre, ha crecido casi dos puntos porcentuales (4,6%), una cifra nada desdeñable si consideramos los exangües números que caracterizan a la actual contienda.

Por el contrario, Mario Vizcarra mantiene una tendencia a la baja que podría ubicarlo, pronto, en el rubro “otros”. Desde diciembre, el candidato de Perú Primero ha perdido casi tres puntos: de 6,5% a 3,6%. Solo mantiene el liderazgo en el oriente (10,4%), una región de poco peso electoral.

De hecho, en el grupo aspirante, tres candidatos se ubican muy cerca de Vizcarra. George Forsyth (Somos Perú) crece por segundo mes consecutivo (3%). Sin embargo, está por verse si su filiación partidaria con el cuestionado mandatario José Jerí le impactará negativamente en las próximas mediciones.

César Acuña (APP) iguala este porcentaje (3%), pero tiene su pico en el norte (5,4%). No obstante, también deberá evaluar si su ambivalente endose a Jerí (pide la renuncia, pero su partido no firma la moción de censura) le restará posibilidades.

Finalmente, no debe descartarse que Yonhy Lescano (Cooperación Popular), aunque parezca estancado (2,5%), consiga impulsarse más allá del sur, su región de origen, donde se ubica segundo (7,2%), solo superado por López Aliaga.

Los demás candidatos están rezagados y el tiempo podría quedarles corto para constituirse en la sorpresa electoral. Quizás alguno intente diferenciarse por una retórica particular o apuntale algún tema concreto, pero parece haber poco margen para lo incierto.

Para cerrar, si algo caracteriza la dinámica electoral actual, es la falta de sorpresa y la apatía. Sobre lo primero: de los 12 que escapan al grupo “otros”, seis ya fueron candidatos presidenciales. Sobre lo segundo: “no sabe”, “blanco” y “nulo” suman casi el 45%. Como si aquello de “más vale malo conocido…” fuera a imponerse.