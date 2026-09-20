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Más viejos y pobres

“Erosionar más el fondo pensionario es producir más personas sin respaldo”.

    Federico Salazar
    Por

    Periodista

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    Julio Velarde, presidente del Banco Central, ha hecho una seria advertencia. Las nuevas propuestas de retiros de fondos de pensiones son irresponsables, ha dicho.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.