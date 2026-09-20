Más viejos y pobres

Desde el 2020, el Congreso autorizó ocho retiros de pensiones. Eso ha empequeñecido el sistema y ha desprotegido a millones de personas y familias.

Se estima que lo retirado suma más de 139 mil millones de soles. Se calcula que cuatro millones de aportantes quedaron con saldos en cero.

Esos miles de millones salieron de inversiones realizadas en carreteras, hospitales y bonos. Se trasladaron al bolsillo de la gente. La mayor parte de esa gente no ha obtenido ganancias por el uso de su dinero.

El país, por esta vía, se ha descapitalizado. Lo único que permite a una nación salir de la pobreza es el aumento de la inversión de capital por habitante.

Los congresistas que aprobaron esos retiros solo pensaron en el aplauso inmediato. Tenían en mente su reelección, su interés político y partidario. Felizmente, fueron barridos por la desaprobación popular.

Zafarnos de esos irresponsables no evitó, sin embargo, el forado en el sistema. Ahora, nuevos representantes proponen nuevos retiros.

Antes fue la pandemia; ahora es el fenómeno de El Niño. Poner dinero en el bolsillo de la gente: esta es la visión de la diputada Catherin Norma Palomino, de Huancavelica. Ella ha hecho la propuesta.

Los retiros de fondos anteriores, ¿hicieron más rica a la gente? Las personas que retiraron sus fondos, ¿están mejor ahora que entonces?

¿Es mejor que haya menos personas con una jubilación posible? ¿O es mejor que más personas puedan pensar en tener algo para su futuro?

¿Puede iniciarse una cultura de ahorro y previsión? ¿Cómo pasaría eso si millones de personas no tendrán nada al retirarse del trabajo debido a los retiros?

Como ha dicho Velarde, el problema se agrava por el envejecimiento de la población. Así se conoce al proceso por el que cada vez hay más viejos y cada vez menos jóvenes.

La mentira sobre la explosión demográfica disparó políticas poblacionales controlistas y antinatalistas. El resultado, hoy, es que cada vez hay menos jóvenes y más viejos.

Los viejos cuestan más en salud, alimentación y cuidado. Los jóvenes trabajan y son muy productivos. Tener cada vez más consumidores y cada vez menos productores es una fórmula perfecta para el desastre.

Erosionar más el fondo pensionario es producir más personas sin respaldo: ni jóvenes que ayuden en la familia ni fondo de pensiones.