Contra las mayorías, por Federico Salazar

El presidente Vizcarra propone adelantar las elecciones y 75% de los encuestados de Ipsos está a favor. Hay un solo problema: la Constitución no le da ese poder al gobernante. Vizcarra y el 75% están en contra de la Constitución.

Las Constituciones existen para establecer las reglas de juego para los gobiernos. La Constitución es Carta del Estado, no de este o aquel gobierno. La Constitución pone límites al poder, no es cheque en blanco.

El gobierno sostiene que no puede seguir gobernando. Señala que es absolutamente necesario proceder al quebrantamiento de la Carta.

Alberto Fujimori dijo lo mismo en 1992. Explicó que no podía seguir gobernando y por eso disolvió el Congreso. El fujimorismo, en 1993, modificó el cierre legal de la Cámara de Diputados y creó la figura de la disolución del Congreso.

Esta modificación constitucional trató, en realidad, de dar visos de legitimidad al golpe del 5 de abril. ¡Había “condiciones extraordinarias”!

Fujimori sostuvo, entonces, que no podía seguir gobernando. Dijo que el Congreso obstruía la política antiterrorista, entre otras. El 71% de encuestados (de Lima) aprobó la disolución del Congreso, según una encuesta de Apoyo, del 7 de abril.

Fujimori aprovechó el rechazo que se había ganado el Congreso de entonces.

El golpista acusó a los parlamentarios de ser indiferentes ante el reclamo de “austeridad, eficacia y seriedad en el trabajo legislativo, que ha hecho innumerables veces el ciudadano común y corriente”. Los acusó de holgazanería, irresponsabilidad y desidia.

Martín Vizcarra no es Alberto Fujimori. No ha cometido un acto inconstitucional. Ha hecho una propuesta, nomás. La propuesta, sin embargo, tiene carácter inconstitucional.

La Constitución vigente dice que el mandato de congresistas y plancha presidencial es de cinco años. El presidente propone reducir ese mandato a cuatro y quebrantar, en ese alcance, el orden constitucional.

La mayoría de los encuestados está contra el Congreso y quiere deshacerse de él. Pero, ¿quién puso ahí a esos congresistas? ¡La mayoría del electorado del año 2016!

Tenemos, pues, un conflicto entre la mayoría del 2016 y la mayoría del 2019. ¿Cómo resolver ese conflicto?

Si para resolver el conflicto quebramos la Constitución ahora, la quebramos para siempre. La Constitución no puede depender de los estados de opinión.

No podemos aceptar el principio de que no hay nada estable. No hay una Constitución para cada momento. Los gobiernos no pueden cambiar los mandatos a su criterio.

La mayoría debe tener un límite por encima de ella misma. Eso es un orden constitucional.

El presidente Vizcarra parecía interesado en las reformas políticas. El objetivo era dar bases más sólidas a las instituciones. Al persistir en su campaña contra la esencia de lo que es una Constitución, queda claro que no apuesta por la estabilidad institucional.

Cambiar las reglas de juego a mitad de camino es lo contrario a esa estabilidad institucional. Es lo contrario a la seguridad jurídica y a los valores que sostienen el Estado de derecho.

¿Vamos a enseñar a los niños que no importa que pierdan un juego porque pueden cambiar las reglas de juego? ¿Vamos a enseñarles que lo que tienen que conseguir es la simpatía del público y no el respeto disciplinado de las reglas del juego?

Eso es como si dijéramos a los atletas: no se esfuercen en saltar o correr bien. Busquen el aplauso de las graderías. Ganarán por los ‘likes’ de la gente, no porque hicieron bien algo dentro de los límites fijados al inicio de la competencia.

Vizcarra ha propuesto al Congreso la reforma constitucional. La mera formalidad no hace legal la propuesta. Aprovecharse del rechazo popular al Congreso es demasiado parecido a intervenir con la fuerza.

El pecado mortal del fujimorismo es aceptar el golpe de Estado de 1992. Ellos dicen que se dieron “condiciones extraordinarias”. Aseguran que esas condiciones no se darán nunca más.

El fujimorismo, por supuesto, se equivoca. Ni siquiera las “condiciones extraordinarias” de 1992 justificaron el golpe. ¿O sí?

Tampoco las “condiciones extraordinarias” de hoy justifican el quebrantamiento de los mandatos. ¿O sí?

Necesitamos Constitución por encima de las mayorías. Necesitamos, simplemente, Estado de derecho.