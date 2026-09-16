Medallas de Perú en los Juegos Odesur, el recorte de presupuesto para desastres naturales y los dichos sin sustento de Humberto Morales

En el Semáforo de este miércoles 16 de setiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primero: Marko Carrillo y Annia Becerra lograron la medalla de oro en tiro en la prueba de equipo mixto de pistola de aire a 10 metros de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, lo que suma al medallero de la delegación peruana en el evento conocido como Odesur. El segundo tema: un informe de ECData reveló que en el proyecto de presupuesto público se propone reducir en 8,2% el monto destinado a disminuir las vulnerabilidades y atender los desastres en el 2027, lo que es muy preocupante en el contexto actual, sobre todo por El Niño. Por último, el senador Humberto Morales dio unas desafortunadas declaraciones sobre el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), Julio Velarde.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 El Perú sube al podio

Las medallas conquistadas por la delegación peruana en los Juegos Odesur en Santa Fe confirman que el talento nacional puede competir y triunfar cuando recibe preparación y respaldo sostenidos. El oro de Marko Carrillo y Annia Becerra, junto con las preseas logradas en esgrima, natación y levantamiento de pesas, merece reconocimiento público. Celebrar hoy también implica asegurar que estos resultados se multipliquen mañana, con planificación, rumbo a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

🔴 La prevención no puede ser recortada

Un informe de ECData reveló que en el proyecto de presupuesto se plantea reducir en 8,2% el monto destinado a disminuir vulnerabilidades y atender desastres en el 2027. Esta es una decisión alarmante frente a la amenaza del fenómeno de El Niño. El proyecto asignaría S/2.007 millones, por debajo de los S/2.187 millones iniciales del 2026. El Ejecutivo y el Congreso deben garantizar recursos suficientes y fiscalizar su adecuada ejecución para mitigar los efectos de este fenómeno climático.

🔴 Una acusación sin sustento

Cuestionar a cualquier funcionario es legítimo, pero las declaraciones que dio ayer el senador Humberto Morales cuando indicó que el actual presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), Julio Velarde, “no es idóneo” para el cargo porque sus grados no figuran en la Sunedu son absolutamente insostenibles y se basan en un lamentable sesgo ideológico. Velarde acredita una trayectoria académica e institucional reconocida internacionalmente. Pocos funcionarios son tan idóneos como el titular del BCR.