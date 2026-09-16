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Medallas de Perú en los Juegos Odesur, el recorte de presupuesto para desastres naturales y los dichos sin sustento de Humberto Morales

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este miércoles 16 de setiembre.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    La dupla peruana compuesta por Marko Carrillo y Annia Becerra obtuvo la medalla de oro en la prueba de equipo mixto de pistola de aire a 10 metros en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
    La dupla peruana compuesta por Marko Carrillo y Annia Becerra obtuvo la medalla de oro en la prueba de equipo mixto de pistola de aire a 10 metros en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

    En el Semáforo de este miércoles 16 de setiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primero: Marko Carrillo y Annia Becerra lograron la medalla de oro en tiro en la prueba de equipo mixto de pistola de aire a 10 metros de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, lo que suma al medallero de la delegación peruana en el evento conocido como Odesur. El segundo tema: un informe de ECData reveló que en el proyecto de presupuesto público se propone reducir en 8,2% el monto destinado a disminuir las vulnerabilidades y atender los desastres en el 2027, lo que es muy preocupante en el contexto actual, sobre todo por El Niño. Por último, el senador Humberto Morales dio unas desafortunadas declaraciones sobre el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), Julio Velarde.