En el Semáforo de lunes 29 de setiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la Reserva Nacional de Paracas cumple 50 años de creación. Segundo, Juan José Santiváñez y sus primeras semanas en la cartera de Justicia y DDHH. Finalmente, un video que revela operaciones para minería ilegal.

🟢LO BUENO🟡NI MALO NI BUENO🔴 LO MALO

🟢MEDIO SIGLO de UN EMBLEMA NATURAL PERUANO

La Reserva Nacional de Paracas cumple 50 años: hace medio siglo, el Gobierno creó la Reserva Natural de Paracas con el fin de preservar la biodiversidad. Esta área protegida alberga a más de 1.500 especies de flora y fauna, algunas en peligro de extinción. Además, es el quinto destino del país más visitado por turistas locales: en el 2024, acogió a 412.424 personas, 89% de las cuales eran peruanas. Sin duda, uno de los emblemas naturales más importantes del Perú.

🟡EL PRIMER MES EN EL NUEVO ROL

Juan José Santiváñez cumple un mes como ministro de Justicia y DD.HH. Sus primeras semanas han estado marcadas por denuncias sobre su relación con ‘El Diablo’, por su propuesta de reabrir El Frontón y por cambios a la interna de su despacho. En este tiempo, el ministro ha realizado, al menos, 15 designaciones de altos funcionarios. El exviceministro de Justicia Gilmar Andía señaló que “estos cambios obedecen a que Santiváñez está buscando personas que no cuestionen sus nuevas políticas”. Toca prestar especial seguimiento a estas modificaciones.

🔴OPERACIONES ILEGALES EN PUCA URCO

Una grabación oculta reveló un encuentro para hablar sobre el negocio del oro entre el oficial de Mar Irvin Rosero, el técnico de segunda especializado en buceo Hugo Tello, el empresario trujillano Julián Whu Cárdenas y autoridades de Puca Urco. Esta es la entrada a la zona donde operan los mineros ilegales mediante balsas llamadas dragas, que son usadas para succionar el lecho del río a fin de extraer oro. A cambio de esta operación, la población recibe un pago o son empleados para el trabajo en las balsas.