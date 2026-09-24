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Menos estudiantes, mayores desafíos

“Una fuerza laboral menos numerosa y con una formación educativa insuficiente podría comprometer la productividad y el crecimiento económico del país”.

    Urpi Torrado
    Por

    es CEO de Datum Internacional

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "La reducción de la población escolar puede abrir una oportunidad para replantear la distribución de los recursos educativos, fortalecer la formación docente y atender las brechas territoriales". Ilustración: El Comercio
    "La reducción de la población escolar puede abrir una oportunidad para replantear la distribución de los recursos educativos, fortalecer la formación docente y atender las brechas territoriales". Ilustración: El Comercio

    Los resultados del PISA 2025 vuelven a evidenciar las diferencias en el aprendizaje entre países. En matemáticas, China encabeza la clasificación con 612 puntos, casi 150 por encima del promedio de la OCDE. Siete de los diez primeros puestos corresponden a sistemas educativos asiáticos, entre ellos Singapur, Macao y Taiwán. El Perú ocupa el puesto 68, mientras Chile se ubica en el 46. Estas diferencias adquieren especial relevancia cuando se considera que la calidad de la educación será determinante para enfrentar los cambios demográficos de las próximas décadas.

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