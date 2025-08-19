En el Semáforo de este martes 19 de agosto, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la Presidencia del Consejo de Ministros aprobó una resolución para crear una mesa de trabajo que formulará una estrategia para impulsar el desarrollo de Santa Rosa, distrito de Loreto que está en la triple frontera amazónica. Segundo, la cantidad de reclusos extranjeros en cárceles peruanas se triplicó desde el 2016. Por último, el cuestionado Agustín Lozano fue reelegido como presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), por lo que seguirá en el cargo hasta el 2030.

🟢LO BUENO🟡NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢MESA DE TRABAJO PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE SANTA ROSA

La Presidencia del Consejo de Ministros creó una mesa de trabajo multisectorial que busca formular una estrategia para impulsar el desarrollo del distrito de Santa Rosa, en Loreto. Esta decisión se tomó luego de las declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, sobre el territorio peruano ubicado en la triple frontera amazónica. En la mesa habrá representantes de 14 ministerios, del GORE de Loreto, de la sociedad civil del mencionado distrito, entre otros.

🔴LA CANTIDAD DE PRESOS EXTRANJEROS EN EL PERÚ SE TRIPLICÓ

En los últimos años, el número de extranjeros en los penales peruanos se triplicó: pasó de 1.804 internos en el 2016 a 5.530 en el 2025. Antes, este grupo representaba el 2,28% del total de la población penitenciaria; ahora es el 5,4%, según cifras del Instituto Nacional Penitenciario. El grupo más grande es el de los reos venezolanos: 4.106 ( 74,3% del total de extranjeros). En el 2016, solo había 32 venezolanos encarcelados ( 1,1% del total de los reclusos foráneos).

🔴AGUSTÍN LOZANO FUE REELEGIDO PRESIDENTE DE LA FPF HASTA EL 2030

El cuestionado Agustín Lozano seguirá como presidente de la Federación Peruana de Fútbol hasta el 2030, cuando cumplirá 12 años en el cargo. Su elección, realizada ayer, no tuvo oposición: registró 67 votos a favor. Solo tres votaron en blanco. En la nueva directiva de la FPF habrá representantes de clubes como Alianza Atlético y UTC, de las ligas de Áncash y Amazonas, entre otros. En el 2024, Lozano fue detenido por una investigación fiscal. Luego se anuló su detención.