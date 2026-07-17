Meta alertará a padres por riesgo en adolescentes; balean a conductor en el Callao y Congreso condecora a José Jerí

En el Semáforo de este viernes 17 de julio, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, Meta avisará a los padres si detecta riesgos de suicidio o autolesiones en adolescentes, priorizando la vida sobre la privacidad. Segundo, el baleo a un conductor en el Callao confirma la grave crisis de extorsión en el transporte público. Finalmente, la condecoración del Congreso a José Jerí, hecha en privado, reabre el debate sobre reconocimientos inmerecidos y favores políticos.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Una saludable medida

Meta, la empresa matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram, avisará a los padres si detecta que sus hijos adolescentes hablan de suicidio o autolesiones, repitiendo lo que ya hace Instagram y reforzando los recursos de apoyo existentes. Es una decisión sensata y necesaria: la tecnología puede volverse una red de contención para los jóvenes en crisis. Proteger la vida debe estar por encima de cualquier debate sobre privacidad. Ojalá otras plataformas sigan este ejemplo y el aviso llegue con rapidez y acompañamiento profesional.

🔴El transporte, otra vez bajo fuego

Néstor Eduardo Quintero Hernández, conductor venezolano de una combi, fue baleado en el Callao por dos delincuentes en motocicleta antes de iniciar su ruta. Recibió dos balas en el muslo y los peritos hallaron siete casquillos. La principal hipótesis apunta a las extorsiones que azotan el transporte público, y Los Pirañas se atribuyeron el ataque. La inseguridad se cobra cada día nuevas víctimas. Es urgente tomar medidas efectivas y desarticular estas bandas.

🔴Innecesaria e inmerecida condecoración

El Congreso otorgó la Medalla de Honor en grado de Gran Cruz a José Jerí, expresidente del Parlamento y expresidente interino de la República, en una ceremonia protocolar privada. La distinción, confirmada por Fernando Rospigliosi, reaviva el debate sobre cuándo y a quién se entregan nuestros máximos reconocimientos. Premiar a figuras cuestionadas sin explicación pública menoscaba la dignidad del propio Legislativo. Los peruanos merecen transparencia: las medallas no deben ser nunca favores políticos.