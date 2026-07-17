El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

Meta alertará a padres por riesgo en adolescentes; balean a conductor en el Callao y Congreso condecora a José Jerí

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este viernes 17 de julio.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    En el Semáforo de este viernes 17 de julio, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, Meta avisará a los padres si detecta riesgos de suicidio o autolesiones en adolescentes, priorizando la vida sobre la privacidad. Segundo, el baleo a un conductor en el Callao confirma la grave crisis de extorsión en el transporte público. Finalmente, la condecoración del Congreso a José Jerí, hecha en privado, reabre el debate sobre reconocimientos inmerecidos y favores políticos.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.